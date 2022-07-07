Площадь Блюхера отремонтируют в ближайший месяц в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

На площади Блюхера полным ходом идут ремонтные работы. После реконструкции, которая началась в августе 2021 года, эту зону отдыха мало что будет объединять с той, что была здесь раньше. Подрядчик проделал масштабные работы по обновлению не только пешеходной зоны, но и наполнению площади. Здесь появятся три зоны: для новогодней елки и фестивалей, место для пикников и детский городок. Работы планируют закончить уже к концу июля - началу августа.

- Объекту должна соответствовать и остановка общественного транспорта под названием «Площадь Блюхера». Поэтому я дал поручение провести ремонт посадочной площадки и прилегающей к ней территории, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Подрядчик уже приступил к ремонту территории вокруг остановки и обещает закончить работы к 15 июля.

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