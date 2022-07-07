Ежедневный вывоз мусора организуют в течение недели в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края, поручил новому регоператору в течение недели наладить работу по ежедневному вывозу мусора. Чиновник вместе с руководителем «Хабавтотранс ДВ» объехал несколько проблемных мест в Индустриальном районе, где скопилось много мусора.

- Предприятию поставлена задача совершенствовать маршруты и прорабатывать более удобную логистику вместе с администрациями районов, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Министр также поручил обрабатывать все жалобы жителей города в течение суток. Для этого хабаровчанам нужно написать в телеграм-канал или позвонить на горячую линию регоператора: 8 (4212) 380-380 и 8 (924) 308-8-308.

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