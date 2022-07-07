Новый директор назначен в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре Фото: Telegram-канал @minculture27

В краевом минкультуры подвели итоги конкурса на должность директора хабаровского краевого академического музыкального театра. С 7 июля руководителем учреждения культуры стал 37-летний Сергей Юнганс.

- Сергей Сергеевич окончил Казанское театральное училище по направлению «Актерское искусство», режиссерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по направлению «Топ-менеджер», - рассказали в краевом министерстве культуры.

Раньше Сергей Юнганс работал в театрах пяти городов России: Алма-Аты, Екатеринбурга, Омска, Севастополя, Чебоксар. На его счету 25 поставленных спектаклей. Он писал сценарии и режиссировал три документальных фильма. Стажировался в театрах Польши, Франции, Германии, Сербии, Турции, Гонконга. Предыдущие три года он занимал должность директора и худрука Государственного театра оперы и балета Республики Саха.

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