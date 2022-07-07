250 новых мест для детей появится в школе Вяземского района Фото: Правительство Хабаровского края

В городе Вяземский в рамках нацпроекта «Образование» возобновлено строительство пристройки к школе №1. Она рассчитана на 250 мест. Закончить строительство планируют к концу 2022 года. Работы по расширению учебного заведения начались по инициативе губернатора Михаила Дегтярева, когда к главе региона обратились школьники.

- Работы начались в августе прошлого года, но из-за грубой ошибки в проекте, который разрабатывался по заказу администрации Вяземского района, стройку пришлось заморозить. Сейчас проектная документация уже исправлена, поэтому работы возобновились. Здесь уже забиты сваи, обустраивается бетонный ростверк, - сказал Алексей Дубов, и. о. министра строительства края.

Ввод пристройки в эксплуатацию позволит школе рационально и эффективно организовать учебный процесс и отказаться от обучения детей во вторую смену.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.