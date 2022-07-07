Тысяча рублей за человеческие жизни: взяточник из Хабаровска брал деньги за аттестацию железнодорожников

Инструктор локомотивного депо в Хабаровске наворовал на срок
Фото: УТ МВД России по ДФО
Инструктор локомотивного депо Хабаровск-II входил в состав аттестационной комиссии, которая выдавала допуск к работе машинистам и их помощникам. Воспользовавшись своим служебным положением, он начал брать взятки с железнодорожников, которые хотели пройти аттестацию без экзаменов.
- В каждом случае размер подкупа составлял около тысячи рублей. Хоть это и небольшая сумма, последствия таких «экзаменов» могли оказаться серьезными, если не трагическими для жизней других людей, - рассказали в хабаровской транспортной полиции.
Мужчина 1982 года рождения раньше никогда не привлекался к ответственности. Теперь на него завели уголовное дело. За мелкое взяточничество инструктору грозит до года лишения свободы.
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