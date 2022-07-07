Центры занятости помогают хабаровчанам открыть бизнес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Безработные хабаровчане и жители региона могут получить выплаты на открытие бизнеса по проекту «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края». Чтобы открыть свое дело, нужно пройти тестирование. Его результаты покажут способности и готовность быть предпринимателем. Участников проекта консультируют, знакомят с правилами организации и открытия бизнеса. Если знаний и навыков у «молодого предпринимателя» не хватает, его направляют на обучение.

- Финансовая помощь выплачивается в размере 120 тысяч рублей, увеличенных на районный коэффициент, используемый при начислении пособия по безработице. В зависимости от места проживания сумма может составить от 144 до 192 тысяч рублей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В 2022 году свое дело зарегистрировали 43 человека, а выплаты получили 19 начинающих бизнесменов. Финансовая помощь перечисляется центром занятости на основании заключенного договора. Если условия соглашения будут нарушены, сумму нужно будет вернуть.

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