Браконьеров поймали с черной икрой на 30 миллионов в Комсомольске

Браконьеров поймали с черной икрой на 30 миллионов Фото: ДВСУТ СК РФ

Троица из Комсомольска попалась на незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов. Двое мужчин и женщина всего за два месяца успели наловить рыбы осетровых пород на 30 миллионов рублей. На небольшом катере они выходили на тихую охоту в акваторию Амура. Свой улов они отвозили в Комсомольск.

- В квартире и гараже сотрудники полиции нашли 137,7 литра черной икры и части ценных видов рыб. Они распределили обязанности, согласно которым каждый из участников группы занимался развозкой незаконного товара по другим регионам по ж/д путям и на машинах, - рассказали в Восточном межрегиональном следственном УТ СК России.

На фигурантов завели уголовное дело. Им грозит срок до восьми лет.

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