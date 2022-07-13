Сведения о размере и другие условия предоставления печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов по дополнительным выборам депутатов законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №16, Силинскому одномандатному избирательному округу №18; дополнительным выборам депутатов хабаровской городской думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №30, №31 назначенных на 11 сентября 2022 года.

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Формат размещения – тексты

Формат размещения – видео

Формат размещения – баннеры

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27, офис 401. Тел. 8 (4212) 782-782

Электронный адрес: 27@phkp.ru