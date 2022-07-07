Режим ЧС введен в двух районах Хабаровского края из-за пожаров

Режим ЧС введен из-за пожаров в двух районах Хабаровского края Фото: Иван Макеев

Из-за жары и отсутствия дождей ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае обострилась. В связи с этим администрации Охотского и Ульчского районов объявили о введении режима ЧС в лесах. Он начал действовать с 5 июля.

- Учитывая высокие температуры воздуха, которые сохраняются в регионе больше недели, риск возгораний сухой травы резко вырос, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Еще в пяти районах установлен четвертый класс пожарной опасности: в Солнечном, Хабаровском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Ульчском и Тугуро-Чумиканском. Максимально возможный - пятый класс. То есть риски возгораний на этих территориях очень высокие. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.