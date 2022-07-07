Улицу Новую отремонтируют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Во время строительства трассы «Обход Хабаровска» дорогу на улице Новой разбили большегрузами. Работники делали временный ямочный ремонт, чтобы жители улицы могли проезжать к своим домам. Но теперь пришла очередь полной реставрации проезда в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Отрезок дороги длиной 680 метров закатают асфальтом.

- Выполнение работ на объекте тормозила плохая погода. Но сейчас рабочие здесь трудятся каждый день в усиленном режиме, - сказал Олег Дворянинов, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Подрядчик приведет в порядок отрезок дороги от Горького до границы города. Здесь сделают основание из песка, щебеночной смеси и георешетки, уложат два слоя асфальта, проложат тротуар, заменят разрушенную систему стока воды. После установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку. Владельцам частных домов по улице Новой восстановят подъездные пути к участкам.

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