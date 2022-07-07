Молодые лейтенанты МВД прияли поздравления от мэра Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр города принял участие в выпускном Дальневосточного юридического института МВД России. Выпускникам вручали дипломы на площади «Город воинской славы». На торжественную церемонию также пришли спикер закдумы региона Ирина Зикунова, руководители вуза, представители органов правопорядка, родные и близкие выпускников.

- Уважаемые выпускники, сегодня вы вступаете в самостоятельную жизнь. На ваши плечи ложится большая ответственность по поддержанию законности и правопорядка в стране. Пусть полученные знания помогут вам в этом, - сказал Александр Андреев, начальник ДВЮИ МВД РФ.

Документы о высшем образовании получили 149 выпускников, из них 22 - красные. Двум студентам вручили золотые медали. Через месяц все выпускники приступят к службе в территориальных органах МВД в ДФО.

- От результатов вашей работы и честности будет зависеть доверие граждан к полиции, ее авторитет в обществе и государстве. В этот день благодарности принимают руководство и педагоги. Особых слов заслуживают родители выпускников. От всей души желаю вам здоровья, мира, благополучия, уверенности в достижении намеченных целей, а также гордости за выбранную профессию, - сказал Сергей Кравчук.

В конце торжества состоялась церемония прощания с флагом института. Потом выпускники прошли строевым шагом мимо гостей и исполнили традицию вуза - подбросили монеты на удачу и счастье.

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