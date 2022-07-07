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Общество7 июля 2022 5:14

Молодые лейтенанты МВД прияли поздравления от мэра Хабаровска

Сергей Кравчук побывал на выпускном Дальневосточного юридического института МВД РФ
Александра ЯВИЩЕНКО
Молодые лейтенанты МВД прияли поздравления от мэра Хабаровска

Молодые лейтенанты МВД прияли поздравления от мэра Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр города принял участие в выпускном Дальневосточного юридического института МВД России. Выпускникам вручали дипломы на площади «Город воинской славы». На торжественную церемонию также пришли спикер закдумы региона Ирина Зикунова, руководители вуза, представители органов правопорядка, родные и близкие выпускников.

- Уважаемые выпускники, сегодня вы вступаете в самостоятельную жизнь. На ваши плечи ложится большая ответственность по поддержанию законности и правопорядка в стране. Пусть полученные знания помогут вам в этом, - сказал Александр Андреев, начальник ДВЮИ МВД РФ.

Документы о высшем образовании получили 149 выпускников, из них 22 - красные. Двум студентам вручили золотые медали. Через месяц все выпускники приступят к службе в территориальных органах МВД в ДФО.

- От результатов вашей работы и честности будет зависеть доверие граждан к полиции, ее авторитет в обществе и государстве. В этот день благодарности принимают руководство и педагоги. Особых слов заслуживают родители выпускников. От всей души желаю вам здоровья, мира, благополучия, уверенности в достижении намеченных целей, а также гордости за выбранную профессию, - сказал Сергей Кравчук.

В конце торжества состоялась церемония прощания с флагом института. Потом выпускники прошли строевым шагом мимо гостей и исполнили традицию вуза - подбросили монеты на удачу и счастье.

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