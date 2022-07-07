Около 200 беженцев с Донбасса нашли работу в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из 605 переселенцев, прибывших в регион, около 400 человек трудоспособного возраста. Служба занятости активно помогает им в поисках работы. Около 200 человек уже нашли вакансии. Проходят медкомиссию для трудоустройства еще около 20 беженцев.

Напомним, что в апреле больше 300 человек приехали в край первым поездом из Таганрога. Бывшие жители Донбасса сейчас обустраиваются на Дальнем Востоке. Они оформляют документы для вступления в программу по переселению соотечественников, устраиваются на работу, все дети и подростки обеспечены местами в школах и детсадах.

- На участие в программе уже подали заявления 477 человек. 371 заявление уже одобрено. Если участники программы в течение трех лет будут жить и работать в Хабаровском крае, могут претендовать на ряд льгот, в том числе ускоренное оформление гражданства, - сказала Инна Малинина, представитель правительства Хабаровского края.

Уже 33 человека подали документы на получение российского паспорта.

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