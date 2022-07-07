Жители Хабаровского края смогут бесплатно тренироваться с инструктором Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал новый проект «Доступный спорт». Жители смогут позаниматься на спортплощадках, побывать на занятиях под руководством профессионального инструктора или стать участниками соревнований среди дворовых команд. Бесплатные тренировки и турниры будут проводиться регулярно. Расписание будет утверждать минспорта края.

- Наша задача - сделать массовый спорт доступным. По поручению губернатора мы запускаем проекты, которые позволят людям в удобное время и в удобном месте заниматься физической активностью. Мы создадим электронный ресурс, на котором будет публиковаться информация о местах и времени проведения тренировок, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

В рамках проекта будут задействованы около 500 локаций для занятий спортом. В программе на год запланировано около 170 мероприятий.

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