Больше восьми тысяч бюджетников поступят в техникумы и колледжи Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

С 20 июня в регионе проходит приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. 29 техникумов и колледжей готовы принять студентов на 8385 бюджетных мест. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями организовано 420 мест по 17 направлениям. Всего на выбор абитуриентов - 93 специальности и 68 профессий. Желающих поступить на бюджет уже больше тысячи человек. Больше всего заявок на инженерные, IT и творческие направления.

Особенностью приемной кампании этого года стал первый набор студентов на программы обучения машиностроению и железнодорожному транспорту в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Также с 1 сентября планируется старт подготовки по двум новым направлениям. Для АО «Полиметалл» пройдет набор студентов в Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум по специальности «Металлургия цветных металлов».

- А на базе Губернаторского авиастроительного колледжа студентов будут обучать эксплуатации электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов для КнААЗ, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Принимать документы на зачисление на очную форму обучения будут до 15 августа.

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