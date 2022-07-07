Водитель сбил подростка на зебре в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
7 июля в 12:45 в районе дома №12 по Краснодарской случилась авария. Водитель «Ниссана» отвлекся от дороги и не увидел пешехода на зебре. Не успев нажать на тормоз, он сбил девушку, которая переходила дорогу.
- Пострадавшей оказался подросток 2007 года рождения. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Сотрудники автоинспекции напоминают, что во время летних каникул вероятность аварий с участием детей значительно возрастает. Водителей призывают быть бдительными на дорогах, особенно в местах, где оборудован пешеходный переход без светофора.
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