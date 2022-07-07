Фестиваль «АмурФест.Лето» стартует 8 июля в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Фестиваль-ярмарка «АмурФест.Лето» начнется 8 июля и будет длиться три дня. Для жителей и гостей города администрация города подготовила масштабное мероприятие. Основные события будут развиваться на площади Ленина, где уже 7 июля полным ходом идет подготовка.

- Приглашаем жителей города на главную площадь краевой столицы на летний фестиваль-ярмарку «АмурФест 2022». Праздник пройдет под девизом «Люби, твори, мечтай - лето, Хабаровский край!» - сказал «КП» - Хабаровск» Павел Малеев, представитель Дома народного творчества КНОТОК.

Церемония открытия ярмарки пройдет 8 июля в 16:00, а праздник будет продолжаться до 21:00. 9 июля участники фестиваля выйдут на площадь в 12:00, а развлекательная программа продлится до 21:00. Закрытие «АмурФест.Лето» пройдет 10 июля с 12:00 до 18:00.

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