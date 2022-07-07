Лес загорелся у поселка Сокол на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

7 июля около 11:30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в лесу, который вспыхнул около поселка Сокол в Магаданской области. Растительность загорелась рядом с местным карьером в 600 метрах от трассы «Колыма». По словам очевидцев, в небо поднимались густые клубы дыма.

- К месту пожара выехали пожарные и подразделения магаданского городского лесхоза. Спасатели приступили к укрощению стихии, - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Специалисты устанавливают площадь и причины возгорания. В ведомстве уточнили, что аэропорт «Сокол» продолжает работу в обычном режиме.

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