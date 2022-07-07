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Происшествия7 июля 2022 20:00

8 июля в Хабаровске возможен дождь

Температура опустится незначительно - до +29 градусов
Александра ЯВИЩЕНКО
8 июля в Хабаровске возможен дождь

8 июля в Хабаровске возможен дождь

Фото: Олег УКЛАДОВ

На 8 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Хабаровске. Но осадки не сильно повлияют на жаркую погоду: температура днем достигнет отметок от +27 до +29 градусов. Ночью воздух остынет незначительно. Столбик термометра покажет от +20 до +22 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость составит 7-12 метров в секунду.

- В Хабаровске и на территории края опасные метеорологические явления не предвидятся, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Небольшие дожди пройдут во всех районах края, кроме Верхнебуреинского. Здесь синоптики прогнозируют кратковременные ливни в течение дня.

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