В Хабаровском крае зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Динамика заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае остается положительной. За последние сутки врачи выявили 10 новых случаев заражения. Не госпитализировано ни одного человека. В больницах региона на лечении пребывают 73 пациента. Ни одного летального случая на территории края не зафиксировано.

- 14 человек получают терапию стационарно, а 59 проходят лечение амбулаторно с легкой формой ковида, - рассказал Евгений Никонов, представитель правительства Хабаровского края по соцвопросам.

За прошедший день вылечились 16 пациентов, а общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 202 192 жителя края.

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