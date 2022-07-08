Житель Комсомольска грабил пенсионеров, представляясь почтальоном Фото: Telegram-канал @proc_phk

Индустриальный районный суд вынес приговор по делу о псевдопочтальоне, которым представлялся житель Комсомольска. Мужчина приходил к пенсионерам домой под видом работника почтового отделения. Пожилым людям он говорил, что пришел проверить деньги на подлинность, так как в последнее время появилось много подделок. Для пущей убедительности он размахивал обложкой от паспорта и просвечивал купюры фонариком.

- Когда пенсионеры отдавали деньги «на проверку» и сами теряли бдительность, мужчина просто убегал. Так он ограбил пять пожилых жителей Комсомольска, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Общая сумма награбленного составила 1,5 миллиона рублей. Виновник получил 7,5 лет в колонии строгого режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.