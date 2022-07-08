Приемная кампания проходит в техникумах и колледжах Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Приемная кампания в учреждениях среднего профессионального образования началась в крае 20 июня. Абитуриентов принимают 29 техникумов и колледжей. Поступить можно по 93 специальностям и 68 профессиям.

- Прием документов на очную форму обучения закончится 15 августа, а на заочное - до 20 сентября. Подать заявки можно, лично обратившись в образовательную организацию, по почте или через портал «Госуслуг», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что в этом году в техникумах и колледжах региона доступно 8385 бюджетных мест. Больше тысячи абитуриентов уже подали заявки на зачисление.

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