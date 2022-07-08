Тонну бивней и зубов мамонтов исследовали в Хабаровске

Тонну бивней и зубов мамонтов исследуют в Хабаровске Фото: Telegram-канал @refdv

В лабораторию «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» из Чукотского автономного округа поступило больше тонны останков древних животных - бивней и зубов мамонтов. Их направят на радиологические исследования.

- Проверив артефакты, специалисты определят активность естественных радионуклидов цезия и стронция. После исследования лаборатория выдаст свое заключение. На его основе сторонние эксперты дадут оценку безопасности останков, - рассказали в Хабаровском референтном центре Россельхознадзора.

В этом году специалисты лаборатории уже проверяли четыре тонны бивней на радиационное излучение. Зубы животных они будут проверять первый раз. Их общий вес - около 107 килограммов, а бивней - 1,19 тонны.

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