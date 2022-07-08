Количество бюджетных мест в аспирантуре увеличилось в Хабаровском крае Фото: Telegram-канал @Degtyarev_Info

Правительство Хабаровского края планирует увеличить число мест для бюджетников в аспирантуре, чтобы привлечь больше талантливых студентов и ускорить развитие науки в регионе.

- Все последние годы количество мест, наоборот, снижалось. Я поручил разработать программу финансирования краевой аспирантуры. Нужно здесь, в регионе, готовить кадры высшей квалификации, а не на базе центральных вузов, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Сначала будет создано 32 бюджетных места для аспирантов. Шесть из них - для студентов-медиков, 26 - для остальных направлений. В будущем число будет увеличено до 100.

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