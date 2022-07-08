Иномарка сбила девушку на улице Карла Маркса в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

7 июня на Карла Маркса случилась авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка. В 12:30 женщина за рулем «Ниссан Вингроад» в районе дома № 109А ехала в сторону Абрикосового переулка от Демьяна Бедного. Отвлекшись от дороги, она не заметила пешехода, переходящего проезжую часть по зебре.

- Из-за невнимательности водителя случилось ДТП. Была сбита девушка 2007 года рождения. Она получила травмы. После осмотра в больнице ей назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Женщина 1955 года рождения за рулем «Ниссана» была трезва.

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