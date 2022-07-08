Один из лучших дворов в Хабаровске появится на улице Фрунзе Фото: Администрация Хабаровска

Двор, который объединяет дома №№ 117, 119 и 121 по Фрунзе и №134 по Калинина, отремонтируют по лучшим стандартам. Это очень большая территория, которая в скором времени превратится в современный мини-парк. Жители прилегающих домов своими силами начали ремонтировать сами строения. Теперь вместе с обновленными зданиями здесь появится одна из лучших зон отдыха в городе.

- Все делается с учетом пожеланий жителей. Управляющая компания собирала мнения, которые специалисты отразили в проекте. Мы увеличим количество парковочных мест, но не за счет зон отдыха, а за счет неиспользуемых пространств. В наших планах также провести хорошее озеленение, - сказал Леонид Дырда, председатель комитета дома №121 по Фрунзе.

Между домами №№ 121 и 119 будет большая детская площадка с мягким покрытием. Также благоустроят народные тропинки и заасфальтируют дополнительную парковку. Между домами №№ 119 и 117 появится спортплощадка и зона отдыха. У дома №134 на Калинина проложат тропинки, высадят новые деревья и кустарники.

План обустройства двора Фото: Администрация Хабаровска

- Проектировщики предложили закруглить угол одного из проездов, что позволит проще разворачиваться автомобилистам. Также здесь срубят возрастные деревья, а на их месте высадят липы, клены, сирень и другие растения, - сказал Сергей Кальнов, инженер ООО «Престиж».

К работе привлекут около 15 единиц техники и 10 рабочих. По словам Григора Начаряна, представителя подрядчика, обустройство двора должны закончить осенью, но точная дата пока неизвестна.

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