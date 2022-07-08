Хабаровские полицейские получили благодарности мэра
Фото: Администрация Хабаровска
8 июля Александр Прохорец, заммэра города, вручил благодарности лучшим хабаровским полицейским за обеспечение безопасности на массовых мероприятиях. По его словам, работники правопорядка всегда были символом мужества и самоотверженности.
- Глубоко вам благодарен и признателен за работу, которую вы выполняете, жертвуя многим ради безопасности и покоя хабаровчан. Вы всегда готовы помочь, не жалеете своего здоровья и сил. За статистическими цифрами по количеству раскрываемых преступлений лежит напряженная работа полицейских, - сказал Александр Прохорец.
Благодарности мэра получили 11 человек. Их наградили за профессионализм, дисциплину и добросовестное выполнение долга во время празднований Дня победы и Дня города.
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