Хабаровские полицейские получили благодарности мэра Фото: Администрация Хабаровска

8 июля Александр Прохорец, заммэра города, вручил благодарности лучшим хабаровским полицейским за обеспечение безопасности на массовых мероприятиях. По его словам, работники правопорядка всегда были символом мужества и самоотверженности.

- Глубоко вам благодарен и признателен за работу, которую вы выполняете, жертвуя многим ради безопасности и покоя хабаровчан. Вы всегда готовы помочь, не жалеете своего здоровья и сил. За статистическими цифрами по количеству раскрываемых преступлений лежит напряженная работа полицейских, - сказал Александр Прохорец.

Благодарности мэра получили 11 человек. Их наградили за профессионализм, дисциплину и добросовестное выполнение долга во время празднований Дня победы и Дня города.

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