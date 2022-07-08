Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в Хабаровском районе Фото: Правительство Хабаровского края

Государственный контракт на строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП - прим. ред.) в селе Федоровка Хабаровского района был заключен с компанией «КД Восток». Здесь уже начались подготовительные работы. Разработку проекта должны закончить к концу лета.

- ФАП рассчитан на 25 посещений в смену. На его территории также будет находиться жилое помещение для работника, который будет принимать пациентов. Подрядчик уже закончил подготовку стройплощадки. Если проект будет сдан в срок, и вовремя начнется возведение пункта, то работы будут выполнены уже к декабрю этого года, - сказал Алексей Дубов, и. о. министра строительства края.

Строительство ФАПа проходит в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения» и краевой «Модернизации первичного звена здравоохранения».

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