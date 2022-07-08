Мобильная сеть «МегаФона» признана лучшей в России

Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети.

В этом году Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Сеть «МегаФона» признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, а также качество сервисов, представленных в каждой локации, - 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа покрытия было сделано 1,6 миллиарда замеров на 2,2 миллиона мобильных устройств по всей территории страны.

В исследовании скорости мобильного интернета «МегаФон» подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 миллиона замеров на 1,3 миллиона мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных - 9,09 Мбит/с. В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге - 23,49 Мбит/с, Новосибирске - 26,30 Мбит/с, Ростове-на-Дону - 30,52 Мбит/с, Хабаровске - 24,80 Мбит/с, Казани - 24,08 Мбит/с, Челябинске - 26,17 Мбит/с.

- «МегаФон» традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили ее клиентам в международном роуминге. Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала «МегаФон» оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России, - комментирует Алексей Титов, технический директор «МегаФона».

«МегаФон» продолжает реализацию масштабной программы по развитию сети. В течение прошлого года компания работала как над модернизацией существующей инфраструктуры, так и над расширением покрытия, в том числе в сельской местности, труднодоступных районах, а также внутри зданий в городской черте.

В Хабаровском крае так же, как и в столице региона, «МегаФон» лидирует по скорости мобильного интернета. Во втором квартале 2022 года медианная скорость скачивания в крае составила 24,63 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов связи.

«МегаФон» продемонстрировал лучший показатель по результатам около 40 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе. Компания укрепила лидирующую позицию в Хабаровском крае благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал и построил более 40 объектов связи.