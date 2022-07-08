Бренд из Хабаровска высоко оценили на «Московской неделе моды» Фото: Правительство Хабаровского края

Коллекция коктейльных платьев от хабаровской швейной компании была представлена на «Московской неделе моды». Эксперты отобрали бренд в число участников модного показа из более 900 заявок от участников из 79 городов. Работу дизайнера высоко оценили жюри. Его работы уже побывали на показах в Москве и Питере, Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне, Франкфурте-на-Майне, Афинах и других столицах моды.

- В этой коллекции мы хотели совместить легкость и практичность, нарядность и шик, новые тренды. Думаю, у нас это отлично получилось. После показа к нам обратились местные производители аксессуаров и фурнитуры с предложениями о сотрудничестве, - сказала Ирина Меркина, директор бренда.

Компания стала автором больше 100 тысяч дизайнов платьев. Каждый год здесь шьют около 12 тысяч новых нарядов.

- Наши платья носят даже некоторые российские знаменитости. Мы этим гордимся. В условиях санкций и растущего спроса на товары отечественного производства мы будем осваивать импортозамещающие линейки. Сейчас мы работаем над новой коллекцией выпускных нарядов, одежды для дома и сна, - сказала Ирина Панасюк, начальник отдела заботы о партнерах.

Предприятие - один из ведущих производителей легкой промышленности в регионе. Его продукцию знают не только в крае: ее поставляют в 119 городов России и еще в 11 стран мира.

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