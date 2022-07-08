Власти Хабаровска и регоператор разобрались в мусорной проблеме Фото: Администрация Хабаровска

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин, директор «Хабавтотранс ДВ» Валерий Дунисов и заммэра города Мария Матаева осмотрели места в Индустриальном районе, где проблема с вывозом мусора стоит наиболее остро. Жители ежедневно отправляют десятки жалоб на работу новой обслуживающей компании.

- Около 70% обращений рассматривают в первые сутки. Некоторые заявки приходят повторно. Мы посмотрели, в чем там проблема. Основная причина скопления мусора - некорректно составленные маршруты. А по некоторым точкам сбора отходов вообще не было информации, - сказал Дарий Тюрин.

Регоператору поставлена задача по проработке оптимальных маршрутов и удобной логистики вместе с администрацией районов.

- Договорились о взаимодействии в ручном режиме. Если где-то сотрудники комитета обнаружат невывезенный мусор, мы об этом срочно сообщаем регоператору. Думаю, что скоро мы с этой проблемой справимся, - сказала Мария Матаева, председатель комитета по управлению Индустриальным районом.

Министр дал неделю регоператору на организацию работы. Он также отметил, что нужно актуализировать путевые маршруты движения мусоровозов.

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