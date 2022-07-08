Житель Николаевска прятался от следователей в колонии Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Осенью 2015 года житель Николаевска-на-Амуре был задержан полицейскими по обвинению в наркоторговле. У него изъяли больше килограмма марихуаны. Пока продолжалось следствие, мужчина скрылся. Полиции пришлось приостановить уголовное дело. Спустя время прокурор города возобновил расследование и направил обвинение в суд.

- Оказалось, что за время предварительного расследования мужчина был задержан за убийство и сел в колонию строгого режима, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Когда полиция нашла преступника, суд пересмотрел его дело. К обвинению в убийстве, за которое он получил девять лет, добавилась статья о наркоторговле. Суд вынес приговор по этому делу - два года колонии. Теперь 56-летнему мужчине предстоит провести в заключении 11 лет.

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