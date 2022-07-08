Фестиваль «АмурФест.Лето» стартовал в Хабаровске

Репетиция фестиваля «АмурФест.Лето» стартовала в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Сегодня, 8 июля, на площади Ленина в Хабаровске в 16:00 начнется масштабный фестиваль-ярмарка «АмурФест.Лето», которая продлится три дня. Организаторы вовсю готовятся встречать гостей: устанавливают торговые палатки, украшают территорию, монтируют сцену и настраивают аппаратуру.

Ярмарка начнется в 16:00 Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

На главной сцене 8 и 9 июля пройдут концерты с участием местных и приезжих музыкальных групп, городских оркестров. Гвоздем концертной программы станет группа «Токай».

Территорию площади приводят в порядок Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Жители города уже начинают собираться на локации. Они с интересом рассматривают декорации и интерактивные зоны, которые подготовили для них организаторы. Фестиваль обещает стать самым ярким летним событием, которое нельзя пропустить!

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