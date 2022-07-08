Концерт в честь Дня семьи пройдет на хабаровской набережной 10 июля Фото: АНО «Дружба без границ»

10 июля на городской набережной пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Организатором праздничной программы стала АНО «Дружба без границ». Начнется мероприятие в 11:00 в районе колеса обозрения, Ледового дворца и сквера Семьи, любви и верности. Продлится оно до 18:00. Гостей праздника ждут разные мастер-классы, выставка декоративно-прикладного искусства и, конечно же, концерт.

- В 12:00 на сцене состоится торжественная церемония вручения наград «За любовь и верность», которые были предоставлены Фондом социально-культурных инициатив, - рассказала Ольга Бельды, председатель совета учредителей АНО «Дружба без границ».

Хабаровчане также могут поучаствовать в выставке. Уточнить информацию или подать заявку можно по телефону: 8 (914) 199-73-74.

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