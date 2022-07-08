Пешеходные переходы станут безопасней в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В преддверии нового учебного года в Хабаровском крае приступили к обновлению пешеходных переходов. Цель - сделать их безопаснее и удобнее. Для этого устанавливают дорожные знаки, ограждения пешеходных зон, прокладываются тротуары.

- Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, начато обустройство переходов в 39 населенных пунктах края: в Комсомольске, Амурске и многих других, - рассказали в правительстве региона.

В селе Ситинское работы уже закончились, а в селах Найхин, Горин, Березовское, Снежнинское и Новый Мир - подходят к концу. Средства на модернизацию переходов выделили из регионального бюджета в рамках программы «Безопасность дорожного движения» впервые за три года. Всего в крае планируется обустроить не меньше 100 пешеходных переходов, больше 18 тысяч квадратных метров тротуаров, более 1,8 тысячи погонных метров ограждений, установить около 500 дорожных знаков в 46 населенных пунктах.

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