Хабаровчане отметят «Праздник абрикоса» 9 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

9 июля на городской набережной хабаровчане будут отмечать армянский национальный «Праздник абрикоса». На латинском языке название этого фрукта звучит как Prunus Armeniaca, что дословно означает «Армянская слива». Иногда даже оранжевую полосу на флаге страны, которая изначально отображает урожай, сравнивают с символом абрикоса.

- Все краски национального колорита представят зрителям творческие коллективы «Союза армян России» в крае. В программе - конкурс рисунков для детей, армянский танец «Кочари», дегустация традиционной кухни, выставки национальных инструментов, костюмов, предметов быта, фотографий по теме «Душа Армении», мастер-классы по письменности, игре на музыкальных инструментах, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Мероприятие пройдет на площадке набережной стадиона имени Ленина с 17:00 до 20:00.

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