Улицу Павла Морозова заасфальтируют 9 июля в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Асфальтирование грунтового участка на Павла Морозова - долгожданное для всех хабаровчан событие. Наконец жители города смогут проезжать по этой дороге без опасений за свою машину.

- 9 июля в 22:00 начнутся работы по укладке асфальта на Павла Морозова в районе магазина автозапчастей «Железяка», - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, что вопрос ремонта дороги долго откладывался из-за неустойчивости грунта на этом участке. Вместо ровного покрытия на дороге была насыпана асфальтная крошка. На днях ученые измерили уровень плотности земли и скорость ее утрамбовывания. На основании результатов они пришли к выводу, что дорогу уже можно асфальтировать.

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