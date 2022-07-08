Житель ЕАО остался без крыши из-за пожара Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

7 июля в дежурную пожарную часть поступило сообщение о полыхающей пристройке по улице Хабаровской в поселке Приамурском. Владелец участка находился в доме, когда услышал треск, характерный для горящего дерева. Он вышел на улицу, чтобы посмотреть, в чем дело. С ужасом он обнаружил, что горит крыша рядом стоящей бани, и сразу вызвал пожарных. Пока спасатели ехали на вызов, мужчина пытался укротить стихию самостоятельно, но у него ничего не получалось.

- На место прибыли шесть сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Когда они подъехали, крыша полыхала, но было видно, что от нее остались только обугленные доски. Огонь удалось быстро потушить и спасти саму баню, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Как выяснилось, владелец дома до пожара топил печь. Специалисты предполагают, что причиной возгорания могла стать ее неисправность. Сумма ущерба устанавливается.

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