Мусульмане отметят Курбан-Байрам в Хабаровском крае 9 июля Фото: Правительство Хабаровского края

9 июля жители края отметят исламский праздник Курбан-Байрам - один из самых значимых в исламе. Иногда его также называют Ид аль-адха. Он знаменует окончание хаджа - паломничества в Мекку. Его празднуют спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима - мусульманского пророка.

- Духовное управление мусульман Дальнего Востока поздравляет с праздником и приглашает поучаствовать в коллективном богослужении 9 июля в 7:00 на месте строительства соборной мечети Хабаровска на Выборгской, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

По традиции, после омовения мусульмане надевают чистую одежду. Приблизительно через 40 минут после восхода солнца они идут в мечеть на утреннюю молитву. После намаза они направляются к себе и вместе поют славословие Аллаху. Позже все отправляются на кладбище и молятся за усопших.

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