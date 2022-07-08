Спасатели ищут предположительно утонувшую девушку в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В службу спасения позвонили очевидцы, которые рассказали о несчастном случае на карьере в селе Раздольном рядом с Биробиджаном. По их словам, неизвестная девушка, которая купалась в водоеме, утонула.

- На вызов отправились спасатели. Водолазы осматривают акваторию рядом с карьером, а полиция ведет поиски пропавшего человека на суше, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Отметим, что купаться в этом водоеме нельзя. Но многие игнорируют запреты. Часто безответственное поведение становится причиной трагедии. Спасатели обращаются ко всем жителям с просьбой соблюдать осторожность на водных объектах.

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