Строительство новой школы началось в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске начались работы по возведению новой школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» - одном из самых густонаселенных в городе. Проверить, как продвигаются работы, приехали заместители председателя правительства края Виктор Калашников и Евгений Никонов, а также мэр города Сергей Кравчук.

- После сдачи этой школы будет закрыта тема нехватки мест для учеников. Напротив завершается строительство детской поликлиники, которая откроется уже в этом году. Также здесь появится детский сад, - сказал Евгений Никонов.

Пять самосвалов, два экскаватора, каток и бульдозер уже готовят котлован под фундамент здания. Работы выполняются по графику. На строительство было выделено 1,8 миллиарда рублей. Около 40% - из федерального бюджета.

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