Хабаровчане получили белые ромашки в День любви, семьи и верности Фото: Администрация Хабаровска

8 июля - День любви, семьи и верности. В честь праздника жителям всех районов города раздали цветы в рамках акции «Подари ромашки». Отряды старшеклассников вместе с работниками мэрии вышли на набережную, где вручали небольшие презенты отдыхающим. Вместе с тем они кратко рассказывали о празднике и его символизме.

- Семья придает всем нам сил, чтобы двигаться вперед. Именно она формирует жизненные цели. Сохранение крепкого и счастливого брака - кропотливый труд и огромная ответственность, которую мы несем, чтобы сохранить счастье и судьбы родных, - обратился к хабаровчанам Сергей Кравчук, мэр города.

Напомним, что День семьи стал официальным в России только в этом году.

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