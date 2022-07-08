Регистрация недвижимости ускорится в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В России МФЦ и Росреестр перейдут на электронный документооборот, что позволит ускорить процедуру регистрации недвижимости и сократить сроки кадастрового учета. В Хабаровском крае оформить эти услуги можно за 10 дней, а регистрация земли в среднем занимает до 27 дней. Но если подать документы в электронном виде, то этот срок можно существенно сократить.

- Этот переход поможет облегчить работу курьерской службы и расширить количество офисов, где можно пройти регистрацию. Это также повлияет на сроки оформления документов. Каждая бумага в электронной форме будет заверяться сотрудниками МФЦ усиленной электронной подписью, чтобы защитить данные, - рассказали в краевом министерстве имущества.

Электронные документы будут поступать сразу госрегистратору, который проведет правовую экспертизу и примет решение о внесении записи в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

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