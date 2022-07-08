Экспертиза от ВТБ: как реализовать инфраструктурный проект

Курс «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации» ориентирован на представителей органов власти, институтов развития и бизнеса. Программа разработана в рамках ESG-стратегии ВТБ, нацеленной на поддержку инициатив в области устойчивого развития.

Первыми курс успешно завершили слушатели с Дальнего Востока. Участниками первого набора программы стали представители администраций Магаданской области, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), ФАНУ «Востокгосплан» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Практическим опытом делилась команда «ВТБ Инфраструктурный Холдинг», который стоял у истоков формирования рынка государственно-частного партнерства (ГЧП).

- ВТБ год за годом финансами и экспертизой поддерживает значимые для бизнеса и общества проекты. Дальнейшее развитие инфраструктуры в России требует грамотного структурированного подхода со стороны всех участников этого процесса, а на Дальнем Востоке нужен настоящий прорыв. Потенциал привлечения инвестиций на развитие инфраструктуры в регионе превышает 200 миллиардов рублей, запрос на компетенции огромен. ВТБ готов делиться накопленным опытом и прикладными знаниями, совместно со слушателями курса формировать сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов - от идеи до эксплуатации, - сказала Ольга Дергунова, заместитель президента - председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ.

Среди преимуществ программы: формирование системных знаний о принципах проектного финансирования инфраструктуры, изучение принципов оценки проектов и принятия решения банком об их финансировании, анализ реализованных ВТБ кейсов.

Длительность курса - четыре месяца. Обучение проходит в очно-заочной форме. Завершается программа очным интенсивом в Санкт-Петербурге - на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), стратегического академического партнера ВТБ.

Опытом взаимодействия в инфраструктурном строительстве также поделились в администрации Санкт-Петербурга.

- Петербург обладает уникальным опытом в разработке и запуске ГЧП-проектов. Многие из них по сложности и масштабу стали знаковыми на уровне региона и всей страны. Речь, в первую очередь, о транспортных инфраструктурных проектах: Западном скоростном диаметре, аэропорте «Пулково». Сейчас механизм ГЧП заслуженно выходит на первый план, и мы расширяем его применение на другие востребованные направления, такие как здравоохранение и образование. Уверен, практический опыт нашей команды в структурировании проектов и настройке процессов управления будет полезен коллегам, - отметил Роман Голованов, председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

Программа «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации» будет масштабирована в других регионах с высоким потенциалом инфраструктурного развития.

СПРАВКА

ВШМ СПбГУ - ведущая российская бизнес-школа, созданная на базе Санкт-Петербургского государственного университета, старейшего российского университета, крупнейшего центра науки, образования и культуры. Единственный в России обладатель так называемой «тройной короны» международных аккредитаций - независимых ассоциаций AACSB, EQUIS и AMBA - входит в 1% лучших бизнес-школ мира, обладающих аналогичным признанием. Является признанным центром научных исследований и обучения в области менеджмента. ВТБ входит в попечительский совет ВШМ СПбГУ наряду с лидерами бизнеса, органов власти и международного академического сообщества.