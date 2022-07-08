Попробуй не намокнуть: кратковременные дожди ждут весь Хабаровский край

Ваши ожидания субботы без дождей в Хабаровске – ваши проблемы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поездки на дачу или просто на отдых могут омрачить осадки, которые с большой вероятностью снизойдут почти на всю территорию Хабаровского края.

В столице региона жителя стоит готовиться к осадкам в виде кратковременного дождя. Ночью температура не упадет ниже +19 градусов, в то время, как днем будет доходить до +29 градусов. Особого ветра ждать не приходится – максимальные порывы южного ветра будут достигать только 11 метров в секунду.

В южных районах тот же кратковременный дождь пройдет по большей части территории. Температура ночью будет колебаться от +17 до +22 градусов, а днем жара доберется до +32 градусов. Южный ветер не разгонится сильнее 12 метров в секунду.

Что касается центральных районов, то если где-то дождь пройдет для кого-то незаметно, то в Хабаровском, Нанайском и Верхнебуреинском районах возможен самый настоящий ливень. Переживать не стоит разве что жителям Советско-гаванского и Ванинского районов. Ночью температура может меняться от +11 до +22 градусов. Днем воздух прогреется до +34 градусов.. Ветер преимущественно южных направлений 5-13 метров в секунду.

Северные района края в 9 июля не будут выделяться и также примут на свою землю кратковременные дожди. Особо влажно будет в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, где местами обрушится ливень. температура ночью от +9 до +22 градусов, днем от +18 до +34 градусов. Ветер различных направлений, тем не менее, не способен будет никого сдуть, разгоняясь лишь до 14 метров в секунду.