Еще 203 человека побороли Covid-19 в Хабаровском крае

Количество выздоровевших от коронавируса пошло на третью сотню тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН

Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции в Хабаровском крае достигло 202 203 человек. Это число будет расти медленными темпами не из-за опасной волны, а потому что за сутки выявлено всего 8 новых случаев заражения.

Расслабляться все еще не стоит, однако можно порадоваться тому факту, что регион за прошедшие сутки обошелся без летальных исходов.

На лечении на данный момент находятся 70 пациентов, 12 из которых пребывают на стационарном лечении, тогда как 58 проходят амбулаторное лечение. Госпитализация, однако, затронула только одного пациента во всем крае