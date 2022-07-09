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Спорт9 июля 2022 0:00

Бывший нападающий «Монако» присоединился к «СКА-Хабаровск»

Новичок хабаровской команды уже оправдывает доверие в контрольных матчах
Кирилл КУЗНЕЦОВ
До 18 лет нападающий формировался в системах московских «Динамо» и «Локомотива»

До 18 лет нападающий формировался в системах московских «Динамо» и «Локомотива»

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

21-летний Кирилл Климов призван стать новой любовью болельщиков «Ска-Хабаровск» на ближайшие два года – именно на такой срок рассчитан контракт, заключенный с футболистом.

До 18 лет нападающий формировался в системах московских «Динамо» и «Локомотива». Из последнего по достижении совершеннолетия Кирилл отправился в бельгийский «Серкль Брюгге». Спустя сезон Климов подписал соглашение с французским «Монако», где выступал за вторую команду. Это не помешало футболисту заиметь свои яркие моменты – в одном из матчей Климову удалось оформить хет-трик.

Последним местом работы нападающего стал казанский «Рубин». За татарскую команду Климов провел четыре матча, путешествуя в остальное время по арендам. Однако в прошлом году состоялся дебютный гол форварда в Премьер-Лиге – и сразу в ворота чемпиона страны «Зенита».

Этим летом Кирилл Климов уже провел три контрольных поединка в составе хабаровчан, отметившись мячами «Шиннику» и «Торпедо».