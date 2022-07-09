Комсомольчанин вынес из квартиры друга технику на 50 тысяч рублей

Потерпевший отдался алкоголю, не ожидая таких афер от своих друзей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказал полицейским Комсомольска-на-Амуре пострадавший, он принимал у себя дома близких гостей. Теплая встреча приятелей сопровождалась распитием спиртного. Беседа лилась, но напитки все не заканчивались, и в какой-то момент хозяин квартиры не выдержал и уснул. Очнувшись утром, мужчина не смог найти свой ноутбук, цена которого – около 50 тысяч рублей.

Отреагировав на обращение, полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия, после чего довольно быстро был задержан подозреваемый – 22-летний житель Комсомольска-на-Амуре.

- Как сообщил сам задержанный, он намеренно дожидался момента, пока хозяин квартиры уснет, после чего беспрепятственно прихватил ноутбук и покинул место застолья, - рассказали в пресс-службе МВД по Хабаровскому краю.

Портативный компьютер не задержался надолго в руках похитителя. Встретив случайного прохожего, технику удалось быстро сбыть, а вырученные деньги пошли на личные нужды. Тем не менее, в ходе розыскных работ техника была найдена и возвращена законному владельцу, но похититель не ушел от возбуждения уголовного дела по статье «Кража».