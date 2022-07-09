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Происшествия9 июля 2022 1:00

Комсомольчанин вынес из квартиры друга технику на 50 тысяч рублей

Потерпевший отдался алкоголю, не ожидая таких афер от своих друзей
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Потерпевший отдался алкоголю, не ожидая таких афер от своих друзей

Потерпевший отдался алкоголю, не ожидая таких афер от своих друзей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказал полицейским Комсомольска-на-Амуре пострадавший, он принимал у себя дома близких гостей. Теплая встреча приятелей сопровождалась распитием спиртного. Беседа лилась, но напитки все не заканчивались, и в какой-то момент хозяин квартиры не выдержал и уснул. Очнувшись утром, мужчина не смог найти свой ноутбук, цена которого – около 50 тысяч рублей.

Отреагировав на обращение, полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия, после чего довольно быстро был задержан подозреваемый – 22-летний житель Комсомольска-на-Амуре.

- Как сообщил сам задержанный, он намеренно дожидался момента, пока хозяин квартиры уснет, после чего беспрепятственно прихватил ноутбук и покинул место застолья, - рассказали в пресс-службе МВД по Хабаровскому краю.

Портативный компьютер не задержался надолго в руках похитителя. Встретив случайного прохожего, технику удалось быстро сбыть, а вырученные деньги пошли на личные нужды. Тем не менее, в ходе розыскных работ техника была найдена и возвращена законному владельцу, но похититель не ушел от возбуждения уголовного дела по статье «Кража».