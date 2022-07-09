В Хабаровске проходит внеочередная конференция ЛДПР

Либерально-демократическая партия выбирает кандидатов в городскую и краевую думу Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В новом штабе хабаровского краевого отделения ЛДПР началась внеочередная конференция под председательством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Цель мероприятия - выбор кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в законодательную и городскую думы.

- Наши кандидаты утверждены на заседании координационного совета и согласованы высшим советом. Среди них есть как известные, проверенные временем люди, так и начинающие энергичные политики, для которых это будет первый публичный опыт участия в избирательной кампании. Смесь опыта и молодости всегда была свойственна партии. Для ЛДПР участие в выборах – это возможность транслировать свою программу, реально решать вопросы местного и краевого значения, - заявил Михаил Дегтярев.

Избранные по итогам голосования в региональный парламент депутаты будут работать до 2024 года.