Павел Шестопалов: «Необходимо развивать взаимодействие частного сектора и органов власти»

Депутат городской думы рассказал об участии хабаровских властей в организации детского досуга

На дворе уже июль, но официальные места для купания в Хабаровске все еще не появились. Однако у детей должна быть возможность полноценного и безопасного отдыха в летний период.

Так, свои плоды дал конструктивный диалог между депутатами городской думы и сетью фитнес-клубов «наутилус». Благодаря сотрудничеству сторон, дети ученики школы-интерната №4 получили возможность бесплатно поплавать в бассейне «Белый пляж» возле поселка Горького.

- Взаимодействие частного сектора и органов власти по социальным направлениям является важным в условиях рыночной экономики и дефицита бюджета. Выражаю благодарность сети фитнес-клубов «Наутилус» за участие в организации досуга детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении в каникулярный период, - рассказал Павел Шестопалов, заместитель председателя Постоянного комитета Хабаровской городской Думы по местному самоуправлению.

Кроме бассейна, дети смогли поучаствовать в конкурсной программе по случаю официального старта сезона работы водной зоны отдыха.