Сергей Кравчук: «Семья никогда не разрушится, если в ней уважение и любовь»

Мэр Хабаровска наградил пары, прожившие в браке более 25 лет Фото: Администрация Хабаровска

В столице Хабаровского края продолжается празднование Дня семьи, любви и верности. Накануне состоялось торжественное награждение в парке Динамо. При участии мэра города Сергея Кравчука, слова признания и благодарности получили в свой адрес молодожены, многодетные семьи, лучшие отцы, а также семьи, чей союз уже преодолел отметку в 25 лет совместной жизни.

- Мы с женой уже 44 года в браке, мы сидели за одной партой с третьего класса. Это так ценно, когда в семье порядок, в семье любовь, уважение, растут дети и внуки, которые берут пример со старших. Семья никогда не разрушится, если в ней уважение и любовь. А семьи, в которых трое и более детей – это особая ценность для Хабаровска, Хабаровского края. Для меня семья это самое дорогое в моей жизни, - обратился к собравшимся Сергей Кравчук.

Супруги, прожившие вместе четверть века, получили из рук главы города медали «За любовь и верность». Также были вручены дипломы «Отец года», Благодарственные письма и Почётные знаки мэра города «За заслуги в семейном воспитании» родителям многодетных семей.

Официально праздник был введен указом Президента России только в этом году. День семьи, любви и верности установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Кто-то символично решил совместить эту знаменательную дату с собственным вступлением в брак. Эти пары получили специальные памятные подарки.

- Вы нашли друг друга в этой жизни. Любите друг друга, уважайте друг друга, прощайте друг друга. Семья даёт всё. А администрация города, правительство региона помогут и поддержат. У нас есть совместные программы оказания помощи и содействия в приобретении жилья молодым семьям, есть льготы, есть программы поддержки молодых предпринимателей, - заявил мэр Хабаровска.